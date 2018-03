Najcenejšo ponudbo izmed devetih, ki se potegujejo za gradnjo slovenskega dela predora Karavanke, je oddala turška družba Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret in znaša 89,3 milijona evrov (brez DDV). Tej sledi ponudba konzorcija družb Gorenjska gradbena dela in Metroslav (Češka) v višini 104,3 milijona evrov, še za dobra dva milijona dražja pa je bila ponudba gradbinca, ki gradi manjkajoči del štajerske avtoceste, družbe Euro Asfalt in CP Ptuj. Kolektor in Riko tokrat posel naskakujeta skupaj, v konzorciju s turško družbo. Dars bo edino ponudbo (oddal jo je Pomgrad skupaj z družbama