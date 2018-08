Trener Bruno Labbadia je za današnjo izdajo Sport Bilda dejal, da v klubu iščejo različne načine opominjanja, ne le denarnih kazni, saj naj te ne bi imele pravega vzgojnega učinka. »Včasih je bolj učinkovito, če morajo igralci pomivati posodo ali pospravljati za našimi obedi. Ali če morajo skupaj s tehnikom pripravljati in razdeljevati drese za trening, jih pospraviti, sortirati itd. To zanje ni zabavno.« Trener je dodal, da so v minulih tednih skupaj z igralci dorekli kodeks obnašanja, ki vključuje spoštovanje, uporabo mobilnih telefonov in splošen red.