Trojico so obremenili nezakonite trgovine z ogroženimi vrstami živali in pranja denarja. Preiskujejo še dva Nemca in enega Španca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je navedla policija, so preiskali farmo in pri tem ugotovili, da je mnogo večja, kot so pričakovali. Različne vrste kopenskih in morskih želv je vzrejala na industrijski ravni. Farma je bila locirana blizu mesta Llucmajor na jugu Majorke. Po trditvah španske policije je šlo za največjo nezakonito želvjo farmo v Evropi.

Zasegli so več kot 1100 želv 62 različnih vrst, vključno s 14 najbolj ogroženimi vrstami, pa tudi več kot 750 jajc.

Ogrožene so sicer skoraj vse vrste želv. Njihova jajca veljajo za delikateso, pobijajo jih tudi za meso, kožo in oklepe.