Rezultati Dnevnikovega glasovanja za najboljše nogometaše petega kroga v prvi slovenski ligi so po visoki zmagi Maribora nad Olimpijo obarvani vijoličasto. Prva štiri mesta zasedajo igralci Maribora, med katerimi je v seštevku vseh glasov najbolj prepričal vezist Amir Dervišević. Ljubljančan s Fužin je v Stožicah zaslovel s podajo in zadetkom, kar je vodilnemu moštvu lige utrlo pot do zanesljive zmage.

Amir Dervišević pri 26 letih igra najboljši nogomet v karieri. Je eden najprodornejših nogometašev Maribora, čeprav je bil pod Pohorjem skoraj že odpisan. Pred dobrima dvema letoma so ga na treningu napadli nezadovoljni člani navijaške skupine Viole in mu prisolili klofuto. Odtlej je le še treniral v Mariboru po dvakrat na dan. Pridružil se je rezervnemu moštvu in odšel na posojo v Veržej. Ko se je že zdelo, da mu ne bo uspelo v celoti razviti talenta, ga je športni direktor Zlatko Zahović vrnil v klub in mu namenil novo pogodbo do leta 2020. Čeprav ga je trener Darko Milanič javno okrcal za predstavo v Glasgowu, je ostal eden od njegovih nepogrešljivih bojevnikov. Ko ima na sredini igrišča veliko prostora, zadiha s polnimi pljuči in pokaže vse svoje znanje. Poznan je po tem, da veliko preteče, ima dober pregled nad igro, povrhu pa zna natančno podati in streljati. Debi za člansko reprezentanco je doživel junija na prijateljski tekmi v Črni gori, selektor Tomaž Kavčič pa ga je preizkusil tudi v mladi vrsti. Zaradi kršitev hišnega reda je moral takrat zapustiti mlado reprezentanco, a se je hitro vrnil.

Dervišević zase pravi, da je veseljak po duši. Nedavno je v intervjuju na teh straneh pojasnil, da je imel ob vrnitvi v pogon Maribora šest kilogramov preveč. Ker je bil na stranskem tiru, so ga mučile psihične težave, a je potrpežljivo čakal na novo priložnost in jo izkoristil. Trenutno velja za enega najbolj vročih igralcev v prvi slovenski ligi.