Potem ko je snežna ujma aprila 2016 popolnoma uničila pomično platneno streho nad avditorijem Križanke, so se na ljubljanski mestni občini skupaj z javnim zavodom Festival Ljubljana v začetku letošnjega leta lotili nujne rekonstrukcije strehe. To so združili še z nadgradnjo in posodobitvijo poletnega gledališča. A čeprav so obnovo začeli prav s ciljem, da avditorij dobi novo streho, ta tudi po že končanih gradbenih delih in po tem, ko so na občini dobili uporabno dovoljenje za prenovljeni avditorij, še vedno ni nameščena.

Brez strehe zaradi slabe sta