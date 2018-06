Pod avditorijem Križank je bila speljana emonska obvoznica

Preden bodo delavci končali obnovo Križank, ki jih je aprila 2016 poškodoval sneg, so morali delo na terenu končati arheologi. Arheološka izkopavanja so že končana, razkrila pa so skrb Emoncev, da poti skozi Emono ne bi bile preobremenjene. Pod avditorijem so namreč odkrili ostanke obvozne ceste.