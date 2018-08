V petek, 24. avgusta, si bodo tako obiskovalci v prenovljenih Križankah ob 20.30 lahko ogledali muzikal Vesna, naslednji petek, 31. avgusta, bo nastopil Vlado Kreslin, v petek, 7. septembra, pa Laibach. Za vse tri dogodke imajo organizatorji predviden nadomestni datum oziroma lokacijo v primeru slabega vremena. Avditorij namreč, kljub temu da so se prenove letošnjo zimo lotili predvsem zaradi popolnoma uničene pomične platnene strehe, nove strehe za zdaj še nima. »V sklopu projekta smo, v sodelovanju z našim javnim zavodom Festival Ljubljana, v celoti prenovili projekcijsko kabino, poglobili in razširili orkestrski prostor z novo strojnico ter izvedli nov dvižni sistem odrskega podija,« so sporočili z ljubljanske mestne občine in pojasnili, da bodo streho nad prizoriščem »zaradi naknadne spremembe projektne dokumentacije« obnovili pozneje. Nekaj več kot 2,4 milijona evrov vredna obnova avditorija je sicer končana tri mesece pozneje od prvotnih načrtov. Dela so se v poletje zamaknila zaradi arheoloških izkopavanj, med katerimi so arheologi na območju avditorija našli ostanke ceste, ki je v času rimske Emone služila kot obvoznica, prav tako pa so gradbeni stroji za nekaj časa ugasnili, ko je v sosednji srednji šoli za oblikovanje in fotografijo potekala matura.