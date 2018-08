Pisarniški delavci so zaradi svoje narave sedečega dela bolj ogroženi za različne okvare srca, hitreje so utrujeni in podvrženi stresu. V raziskavi so tri dni z nameščenimi senzorji nadzorovali srčni utrip in sledili gibanju več kot 200 ameriških uslužbencev v različnih vladnih uradih. Ob tem so sicer opozorili, da je aktivnost zaposlenih odvisna tudi od tega, ali so v stavbi stopnice ali tudi dvigala.

Raziskovalci Univerze v Arizoni trdijo, da je to prva študija, ki je merila aktivnost in raven stresa pisarniških delavcev ter se ni zanašala le na anketo. Sodelujoči pri raziskavi so sicer vsako uro med delovnim časom izpolnjevali tudi krajši vprašalnik o svojem počutju. Glede na rezultate študije so delavci v oceanskih pisarnah za 32 odstotkov bolj fizično aktivni kot tisti v zasebnih pisarnah ter za 20 odstotkov bolj aktivni kot tisti, ki preživijo dan v škatlasti postavitvi.