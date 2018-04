Pisarne za delodajalce, ki jih lahko najdete v vseh večjih mestih po Sloveniji, nudijo priložnost za sodelovanje s podjetji. Stremimo k hitri odzivnosti in učinkovitosti pri zagotavljanju vseh storitev zavoda na enem mestu.

V pisarnah za delodajalce vam lahko strokovno pomagamo pri:

• objavi vašega prostega delovnega mesta,

• naboru in selekciji kandidatov iz največje baze iskalcev zaposlitve v Sloveniji,

• možnostih uveljavljanja aktualnih spodbud za zaposlovanje in usposabljanje,

• usposabljanju brezposelnih po meri vašega podjetja,

• razgovorih s kandidati za zaposlitev,

• vpogledu v možnosti zaposlitvene mobilnosti na ravni EU in preko mreže EURES (https://ec.europa.eu/eures).

Pri iskanju novih sodelavcev boste sodelovali z za to posebej usposobljenimi svetovalci za delodajalce, ki dobro poznajo razmere na trgu dela in potrebne kompetence za učinkovito opravljanje delovnih nalog. Delodajalcem smo v pisarnah za delodajalce v podporo tudi strokovnjaki z različnih področij delovanja zavoda: psihologi, pravniki, svetovalci za programe aktivne politike zaposlovanja, svetovalci EURES in rehabilitacijski svetovalci.

Ko nastopijo težave pri iskanju delavcev … Kar 39 odstotkov delodajalcev je v zadnji anketi Zavoda RS za zaposlovanje »Napovednik zaposlovanj« napovedalo, da bodo imeli v prihodnje težave pri iskanju delavcev. Ta skrb je še posebej prisotna pri velikih delodajalcih z 250 ali več zaposlenimi (59,7 odstotka). Težave pri iskanju delavcev v prihodnjih letih napoveduje tudi 38,3 odstotka malih in 37,7 odstotka srednje velikih delodajalcev. Če želite izboljšati svojo prepoznavnost na trgu dela in privabiti talentirane iskalce zaposlitve, se lahko v sodelovanju s pisarno za delodajalce dogovorite za: • predstavitve prostih delovnih mest, podjetja in poklicev, • mini zaposlitvene sejme (v primerih, ko na trgu dela primanjkuje usposobljenih kandidatov), • hitre zmenke (veliko motiviranih iskalcev zaposlitve v kratkem času).