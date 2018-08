Ustvarjalno življenje avtorice Frankensteina

Mary Shelley (1797–1851), hčerko ene prvih feministk, Mary Wollstonecraft, in anarhističnega filozofa Williama Godwina, danes najbolj poznamo po tem, da je napisala srhljivi roman Frankenstein ali Sodobni Prometej. Pisateljica je bila dolgo v senci svojega partnerja in nato moža, romantičnega pesnika Percyja Byssha Shelleyja. Njuna zveza, ki jo je poleg umetniškega soustvarjanja zaznamovalo tudi razočaranje in ljubosumje, naj bi bila celo osnova za zgodbo o Pošasti in njeni obupni zapuščenosti. Če seveda verjamemo biografskemu filmu Mary Shelley, ki v teh dneh prihaja na spored slovenskih kinematografov. V njem Mary Shelley kot dekle, ki se ukvarja s tem, kako bi napisala dobro zgodbo, upodobi Elle Fanning , ki odlično zadane ravnovesje med občutljivostjo in trmasto vztrajnostjo mlade pisateljice, in ki se ravno tako prepričljivo naivno in brezglavo zaljubi v čednega pesnika ( Douglas Booth ).