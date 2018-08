Zmagovalni film je mešanica trilerja, ljubezenske zgodbe in poročanja z gradbišča, ki prikazuje sodobne oblike izkoriščanja. Financirali so ga producenti iz Singapurja, Francije in Nizozemske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ospredju tokrat junakinje V glavnem tekmovalnem programu festivala, ki se postavlja ob bok Cannesu, Berlinu in Benetkam, se je za zlatega leoparda sicer potegovalo 15 filmov. V njih so v ospredju junakinje. Gutijevo so nagradili za vlogo uporniške noseče najstnice v filmu Alice T romunskega režiserja Raduja Munteana. Med igralkami so bile sicer druge favoritinje, veliko se je na primer govorilo o Američanki Mary Kay Place, ki je zaigrala v filmu Diane in Turkinji Damli Sönmez, ki je zablestela v filmu Sibel. Medtem pa kritiki niso bili presenečeni, da je najboljši igralec 71. mednarodnega filmskega festivala v Locarnu postal Južnokorejec, ki je v filmu igral starajočega pesnika. Žirija, ki ji je predsedoval kitajski režiser Jia Zhang-ke, je posebno nagrado namenila edinemu dokumentarcu v glavnem tekmovalnem programu, filmu francoske režiserke Yolande Zauberman z naslovom M. V njem režiserka osvetli probleme zlorabe otrok v pravoverni skupnosti v Izraelu. Nepričakovano je nagrado za najboljšo režijo prejela čilska režiserka Dominga Sotomayor, ki se je s svojo družbeno panoramo Prestar in premlad za umret vrnila v 90. leta prejšnjega stoletja.