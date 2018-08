Dré Hočevar, bobnar, skladatelj in interdisciplinarni umetnik: Na preži za novimi horizonti

Inštrumentalist, skladatelj in interdisciplinarni umetnik Dré Hočevar nastopa v Evropi, ZDA in Aziji, in četudi šteje šele 31 let, je za ugledno portugalsko založbo Clean Feed posnel že šest cedejev; sedma plošča, ki bo solistična, bo izšla prihodnje leto. Dejaven je s svojim triom, v katerem sta še čelist Lester St. Louis in pianist Bram De Looze, ustvarja pa tudi v kvartetu Nata Wooleyja in triu Zacka Clarka.