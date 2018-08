Redna vadba blagodejno vpliva na splošno počutje ter krepitev telesa in duha posameznika. Vključuje prav vse skupine mišic in zahteva ogromno moči, koncentracije in ravnotežja. Aktivnost lahko poteka individualno ali v skupini in traja 45 minut. Poleg surfset deske potrebujemo zgolj lahkotna oblačila, brisačo in osvežilno pijačo. Vadimo bosi.

»Gre za aktivnost, pri kateri se počutimo, kot da deskamo na valovih. Vsaka vaja na surfset deski je zasnovana tako, da vključuje delovanje osnovnih mišic in stabilizatorjev. Pomembna je pravilna izvedba statičnih vaj, pri čemer moramo biti ves čas temeljito zbrani. Aktivnost ne pozna starostnih omejitev in je namenjena tako otrokom in rekreativcem kot tudi profesionalnim športnikom. Je tudi zelo zabavna, zato smeha pri nas ne manjka,« pojasni za zdaj edina inštruktorica surfset fitnessa v Sloveniji Suzana Pilić.

Potem ko se je v otroških letih preizkušala v gimnastiki, v najstniških letih trenirala karate in se posvečala aerobnim vadbam, se pozneje kot mama treh otrok ni želela sprijazniti s tem, da ni več časa za šport. Ko je v Beogradu naletela na vadbo surfset fitness, se je takoj zaljubila vanjo in pri mentorici, ki je omenjeno vadbo pripeljala iz Kalifornije, pridobila potrebno znanje.