Športna očala so v prvi vrsti namenjena zaščiti oči pred zunanjimi vplivi, kot so ultravijolična svetloba, veter, mraz, voda in prah. Od običajnih sončnih očal se najbolj razlikujejo po obliki. Bolj so prilagojena obrazu in imajo na nosu in za ušesi posebna silikonska področja za boljši oprijem ob potni koži.

Kolesarska očala niso le zaščita pred sončnimi žarki in UV-svetlobo, ampak so oblikovana tako, da oči bolj zaprejo in s tem ščitijo tudi pred naletom mrčesa, kadar kolesarimo v mraku. Tekaška očala morajo biti bolj odprta oziroma oblikovana tako, da med očmi in stekli zagotavljajo večjo cirkulacijo zraka in s tem preprečujejo rosenje zaščitnih stekel. V obeh primerih moramo biti pozorni tudi na oprijem. Kakovostna športna očala vsebujejo na ročkah posebno plast silikona, ki preprečuje drsenje očal po obrazu.

»Pri kolesarskih očalih se v zadnjem času pogosto uporabljajo samozatemnitvena oziroma fotoobčutljiva stekla. To so stekla, ki so v osnovi prozorna in v direktnem stiku s sončno svetlobo (UV-svetlobo) potemnijo do zatemnitve, primerljive pri običajnih sončnih očalih. Prednost teh stekel je predvsem prilagodljivost glede na moč sončne svetlobe,« pojasni direktor optike Mali Miha Mali.

Na trgu danes najdemo tudi pestro ponudbo očal za pohodnike, plezalce in alpiniste. Ti morajo biti ob nakupu predvsem pozorni na filtre (barvo zatemnitve stekel). »Različni proizvajalci so razvili posebne filtre za visokogorje. Tam je stopnja UV-žarkov bistveno večja in temu primerna mora biti tudi zaščita. V tem primeru se uporablja zatemnitev tudi do 90 odstotkov, kar pomeni 4. kategorije. Za običajne pohodnike in športne plezalce zatemnitev 4. kategorije ni priporočljiva, ker absorbira preveč vidne svetlobe in s tem ne omogoča dobrega vida,« opozarja sogovornik.