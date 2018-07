Za aktivnejše in bolj zdravo življenje ni nikoli prepozno, tudi v času dopusta ne. Poletna vročina ne sme biti izgovor, pa tudi odvečni kilogrami nikakor niso ovira, da se ne bi lotili katere izmed številnih dejavnosti. Hoja in tek sta primerna za vse, potrebujemo le nekaj volje in tekaško obutev. Prvi koraki bodo morda težki, a organizem se hitro privadi in napor se bo kmalu spremenil v osvobajajoče občutke. Po določenem času hitro hojo z vmesnimi krajšimi tekaškimi odseki zamenjajte z daljšim tekom. Zmerna in redna tekaška aktivnost namreč ugodno vpliva tako na naše počutje kot na misli. Postanemo zadovoljnejši in bolj optimistični.

Med najpriljubljenejše poletne aktivnosti še posebej za ženske sodi pilates. Za vadbo potrebujemo le tanjšo blazino (armafleks) in nekaj predhodnega znanja. Kot pri vsaki vadbi namreč tudi tukaj velja, da vaje učinkujejo zgolj takrat, ko jih izvajamo pravilno. Ob ustreznem dihanju in rednem treningu se bomo zaradi krepkejših mišic znebili bolečin v hrbtenici, naša postava bo bolj pokončna in vitka, gibanje telesa bo mehkejše in naravnejše, bolj bomo gibčni in kar je tudi zelo pomembno – znebili se bomo stresa, zaradi česar bomo tudi bolje spali.

Strokovnjaki zatrjujejo, da po desetih vadbah pilatesa čutiš spremembe, po 20 vadbah vidiš spremembe, po 40 vadbah pa imaš novo telo. Seveda poudarjajo pravilno izvedbo vaj. Morda je čas, da se jim posvetimo prav v času dopusta.