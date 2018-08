Osemnajstletni Ardian Gjokiqi, ki je 9. aprila zaboden obležal v Igriški ulici v središču Ljubljane in bil nekaj časa v smrtni nevarnosti, je danes na sodišče prišel v relativno dobri formi in dobre volje. »Čutim še psihične posledice, poškodbe pa do te mere, da še ne morem trenirati,« nam je povedal mladi Ljubljančan, ki na današnjem predobravnavnem naroku še ni mogel priglasiti odškodnine za poškodbe. Po naših neuradnih informacijah naj bi za vbodno rano z nožem, ki mu je poškodoval pljuča, na srečo pa zgrešil srce, od obtoženega 21-letnega Ljubljančana Šerifa Amidžića zahteval 22.000 evrov.

Tudi Amidžić, ki je Gjokiqija napadel z nožem, ker naj bi ta pred tem izsiljeval njegovega prijatelja, je danes deloval povsem mirno, njegov odvetnik Boris Kanduti pa je pojasnil, da se Amidžić želi s tožilstvom pogajati o morebitnem priznanju krivde. Zaradi sodnih počitnic pogajanje do zdaj ni bilo mogoče, kar je bil zadosten argument, da je ljubljanski okrožni sodnik Marko Češnovar predobravnavni narok preložil na začetek septembra.

Z nožem predrl popljučnico Srečanje obtoženega Amidžića in njegove žrtve na sodišču je bilo torej kratko, kot je bil kratek tudi sam obračun 9. aprila ob približno pol treh popoldne. Šerif in Ardian se pred incidentom menda niti nista poznala, Amidžić pa naj bi se k nasilju zatekel, ker naj bi Gjokiqi izsiljeval njegovega prijatelja in mu vzel nekaj denarja in marihuane. Obtoženi se je s prijatelji pripeljal iz Kosez, v Igriški ulici pa šel do Ardiana, ga zgrabil in vrgel na tla. Nato naj bi Gjokiqi Amidžiću ponudil, da se pogovorita, in stopila sta za vogal hiše. Tam pa je Amidžić proti Gjokiqiju zamahnil z nožem, ki naj bi mu ga pred tem podal eden izmed njegovih prijateljev (vendar pa Amidžić za zdaj na zatožni klopi sedi sam). Po naših neuradnih informacijah naj bi se obtoženi v preiskavi zagovarjal, da je z nožem zamahnil, ker naj bi mu Gjokiqi dejal, da ga bo ustrelil. Toda policisti pri Gjokiqiju pištole niso našli. Obtoženi je svojo žrtev s kuhinjskim nožem s 16-centimetrskim rezilom zabodel le enkrat, vendar pa mu je predrl popljučnico in skoraj zadel srce, tako da je bil oškodovanec nekaj časa v smrtni nevarnosti.