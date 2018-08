Takrat bo možakar, ki se je pred dnevi v Mercatorju na Obali brezsramno prerinil mimo gluhega para, ki si je ravno nekaj kretal in zato ni mogel z blagajnikovih ustnic prebrati poziva, naj stopi naprej, oklican za junaka narodnoosvobodilne borbe. S tremi pričami se bo prikazal na občini in prisegel, da se mu tistega jutra sploh ni mudilo in da se je pred turista prerinil iz čiste ljubezni do okupirane domovine. In dobil bo plaketo in vabilo na proslavo ob dnevu tretje osvoboditve države, ki bo potekala pred veličastno propadajočo stavbo nekdanjega blejskega hotela Jezero, zadn