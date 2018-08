Goran Vojnović: Banka je banka

Bova hitro končala, da ne boste tukaj pustili korenin, je rekla prijazna bančna uslužbenka in se mi nasmehnila. »Jaz sem tu korenine že pustil, midva jih bova zdaj izruvala,« sem odgovoril in ona se je, ne da bi odmaknila pogled z zaslona, znova nasmehnila. Ni mogla vedeti, o čem govorim. V poslovalnici Nove Ljubljanske banke na Proletarski ulici v Mostah ljudje pač ne puščajo korenin, saj se vrste pred šalterji ne vijejo več do vhoda v banko in uslužbenci ne spuščajo več strank skozi zadnja vrata na ulico še uro po koncu uradnega delovnega časa.