Navarro je bil rojen v katalonskem industrijskem mestu Sant Feliu de Llobregat leta 1980, od leta 1997 pa vse do danes je nato igral v dresu Barcelone, z izjemo sezone 2007/2008, ko je v ligi NBA igral v dresu Grizlijev iz Memphisa. Pri španskem prvoligašu je osvojil kar 35 lovorik, s čimer je tudi najuspešnejši igralec kluba. Med drugim je v bogati karieri zbral osem naslovov španskega prvaka in sedemkrat z ekipo osvojil pokal. Za povrh je dvakrat osvojil evroligo in je najboljši strelec modernega obdobja tega tekmovanja.

Prav tako je blestel v španskem reprezentančnem dresu, v katerem sta s Pauom Gasolom kar deset let pisala izjemno uspešno zgodbo in s soigralci polnila državne košarkarske vitrine. Izmed desetih odličij z največjih tekmovanj, bo najbolj v spominu ostal naslov svetovnega prvaka iz leta 2006 in dve srebrni olimpijski odličji. Več o njegovi novi vlogi bo sicer znano po prihajajoči novinarski konferenci v prostorih Barcelone, potem ko bo o svoji prihodnosti Navarro spregovoril osebno, piše spletni portal Eurohoops.