Košarkar je bil sicer že njegov oče Jurij Stavrov, ki je igral za Triglav in Polzelo. Andrej Stavrov je prve košarkarske korake napravil v Stražišču, v zadnjih treh sezonah pa je kot posojeni košarkar nastopal tudi v selekcijah kranjskega Triglava. V dresu slednjega se je s selekcijo U19 prebil do bronaste medalje, potem ko je v malem finalu ugnal ravno svojo bodočo ekipo. Za moštvo ECE Triglav je igral tudi v članski drugoligaški konkurenci, povprečno pa v slabih 18 minutah na tekmo dosegal po 9,7 točke.

Po nastopu na Slovenia Ballu, neuradnem evropskem prvenstvu za reprezentance do 14 let, se je v tem poletju znova preizkusil v izbrani vrsti. S Slovenijo je kot leto dni mlajši košarkar nastopil na nedavnem evropskem prvenstvu do 18 let v Skopju in si s soigralci priboril izvrstno drugo mesto ter s tem napredovanje v divizijo A. Na šestih tekmah je v povprečju v 14 minutah dosegal 5,2 točke, 2,5 skoka ter podajo in blokado na tekmo.

Klub iz Kopra je obenem v fazi sporazumne prekinitve sodelovanja z branilcem Maksimom Gorbačovom, ki klub zapušča na lastno željo.