Na junijskem predobravnavnem naroku je 38-letna Mediha Hromadžić zavrnila možnost priznanja v zameno za 30 let zaporne kazni zaradi obtožb o umoru sestre dvojčice in poskusu umora matere. Ni se zagovarjala in tudi za začetek glavne obravnave je napovedala, da njenega zagovora ne bo, če pa bo treba, ga bo podala pozneje. Tega se je danes držala.

Sodni senat pod vodstvom Danila Obersnela je kot pričo najprej zaslišal soseda Hromadžićevih, ki je tistega dne zgodaj zjutraj prihitel na pomoč poškodovani Mersihi na hodniku. Poklical je policijo in reševalce, medtem pa se je obtožena v stanovanju prerivala z materjo, je povedal. Ženski je pozval, naj se umirita, nato pa pomagal poškodovani sestri in materi iz tretjega nadstropja v pritličje. Tja naj bi pritekla tudi obtožena in z nožem znova večkrat zabodla sestro, medtem ko je on pomagal materi do reševalnega vozila.

Na sodišču sta pričala še dva soseda, ki ju je zbudil hrup na hodniku bloka in sta potem, ko sta poklicala zdravniško pomoč, dogajanje spremljala iz svojih stanovanj skozi kukalo na vhodnih vratih.