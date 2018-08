Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki jih je označil za sovražnike ljudstva, so tamkajšnji mediji na pobudo časnika Boston Globe odgovorili s postavitvijo družbenega omrežja #EnemyOfNone (nikogaršnji sovražnik) in z današnjo sočasno objavo uvodnikov v več kot 350 nacionalnih in lokalnih časopisih po vsej državi.

Pobudniki do zdaj še ne videne medijske kampanje proti državnemu voditelju ZDA so med drugim zapisali, da »imajo Združene države predsednika z mantro, da so predstavniki medijev, ki sedanje administracije ne podpirajo glasno, sovražniki ljudstva« in da takšno ravnanje skupaj z razglašanjem vsakega njemu neljubega poročanja za lažne novice (fake news) opogumlja avtoritarne voditelje, kot sta Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan, k zatiranju svobodnega novinarstva.

Potuha skorumpiranim režimom »Zamenjava svobodnih medijev z državnimi je bila vselej prva poteza skorumpiranih režimov pri prevzemu države,« je zapisal Boston Globe, medtem ko je s strani Trumpa nenehno napadani New York Times poudaril nevarnosti posplošenih kritik tiska tako za demokracijo kot za novinarje same. »Vztrajati, da je resnica, ki ti ni všeč, lažna novica, je grožnja duši demokracije. In imenovati novinarje sovražniki ljudstva je nevarno. Pika!« je zapisal Times. Hkrati je bralce pozval, naj podprejo lokalne časopise in postanejo njihovi naročniki, če to še niso. »Pohvalite jih, ko menite, da delajo dobro, in kritizirajte, če menite, da bi lahko kaj storili bolje. Vsi smo v tem skupaj,« so uredniki Timesa opozorili na probleme tiskanih medijev, ki niso tuji nobenim založnikom po svetu.

Američani prepoznavajo neumnosti Nekateri časniki so se na poziv časnika Boston Globe odzvali že v sredo na svojih spletnih straneh. The Fayetteville Observer iz Severne Karoline je v uvodniku izrazil upanje, da bodo predsednikovi privrženci prepoznali Trumpovo ravnanje, manipuliranje z realnostjo, da bi dobil, kar hoče. Post-Dispatch iz St. Louisa je novinarje imenoval za resnične domoljube, Chicago Sun-Times je zapisal svoje prepričanje, da večina Američanov ne deli predsednikovih stališč. »Trdno verjamemo, da večina Američanov ve, da Trump govori neumnosti, ne glede na to, kaj odgovarjajo v anketah,« navajajo uredniki chicaškega časnika.