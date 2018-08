Skupščina Republike srbske je v torek v Bosni in Hercegovini poskrbela za novo vznemirjenje z odločitvijo, da od vlade te entitete zahteva preklic poročila iz leta 2004 o dogodkih v Srebrenici in sestavo nove mednarodne komisije, ki bi ponovno preučila število žrtev ter zločine nad Srbi.

Vladna komisija Republike srbske za ugotavljanje resnice je v poročilu leta 2004 zapisala, da so se v Srebrenici dogajale velike kršitve mednarodnega prava, da je bilo ubitih več tisoč Bošnjakov in da so storilci poskušali skriti svoje početje. V BiH so poročilo tedaj sprejeli pozitivno – kot prvi korak k srbskemu priznanju dogodkov, čemur so se dotlej kljub vsem spoznanjem izogibali. Komisija je imela sedem članov, pet jih je imenovala vlada Republike srbske, dva pa takratni visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH Paddy Ashdown.

Zdaj pa skupščina Republike srbske zahteva, da vlada stori korak nazaj in zavrne svoje lastno, štirinajst let staro poročilo. To zahtevo je skupščina sprejela s soglasjem prisotnih poslancev in na pobudo predsednika Republike srbske Milorada Dodika. Slednji je po poročanju agencije Srna na izredni seji skupščine zanikal, da se je v Srebrenici zgodil genocid. Po njegovem je veliko znakov, da je šlo za dogovorjeno tragedijo, ki je pripeljala do satanizacije Srbov. Dodal je, da je bilo poročilo spisano na podlagi silovitih mednarodnih pritiskov in po diktatu Ashdowna.

Mednarodno sodišče za vojne zločine na tleh nekdanje Jugoslavije je leta 2004 ugotovilo, da se je v Srebrenici julija 1995 zgodil genocid nad Bošnjaki, temu je potem leta 2007 pritrdilo tudi meddržavno sodišče v Haagu, ki je najvišji sodni organ OZN. Enote vojske bosanskih Srbov in paravojaške enote so pobile več kot osem tisoč Bošnjakov, večinoma moških in dečkov.