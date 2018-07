Boris Dežulović: Kratka zgodovina sreče

Na koncu, ko pod vse skupaj potegnemo črto, ostane sreča. Čista sreča v vsem svojem bistvu in nič razen nje. Če bi imel samo pet sekund, da pojasnim in pokažem človekovo srečo, bi bil to prizor, ki ga je ujela kamera to sredo zvečer na ulicah Mostarja: obraz dečka desetih let v hrvaškem dresu po polfinalni tekmi svetovnega nogometnega prvenstva med Hrvaško in Anglijo, obraz najsrečnejšega živega bitja v vsej zgodovini človeške sreče.