Med žrtvami, ki jih bodo pokopali, bodo tudi štirje najstniki, ki so bili stari 16 in 17 let. Najmlajša žrtev, ki jo bodo danes pokopali, je bila stara 16 let, najstarejša pa je Šahin Halilović, ki je bil rojen leta 1924. Med pokopanimi bo tudi 20-letna nosečnica Remzija Dudić, ki so jo ubili skupaj s soprogom, poročajo tuje tiskovne agencije.

V spominskem centru v Potočarih blizu Srebrenice so doslej pokopali 6575 žrtev genocida, ki so jih identificirali, še okoli 500 identificiranih trupel pa so pokopali na drugih pokopališčih.