Te dni padajo rekordi v slovenskem turizmu. V sredo so iz Postojnske jame sporočili, da je to podzemno lepotico, Predjamski grad in druge znamenitosti, združene pod streho Parka Postojnska jama, v enem dnevu prvič obiskalo več kot 14.000 ljudi.

Danes je sledilo obvestilo o novem rekordu na Ljubljanskem gradu. To osrednjo turistično točko Ljubljane je sicer lani obiskalo rekordnih 1.373.319 obiskovalcev, kar je 126.496 več kot leto prej. Tirna vzpenjača je lani na letni ravni prvič presegla 500.000 potnikov.