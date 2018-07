V avtu se je bíla bitka z nogami, volanom in vzvratnim ogledalom: kakorkoli se namreč namestite, vedno imate na voznikovem sedežu med očmi in platnom ogledalo. Za najbolj udobno pozo se je izkazala tista, pri kateri vam noge molijo skozi okno. Otrok v avtu je medtem med sedeži trosil kokice in zahteval še hot dog, ki ga prinese dekle na svetlečih kotalkah; mama je vztrajno odpirala in zapirala avtomobilska okna, občasno vključevala brisalce, ker je rosilo, vsakih deset minut je bilo treba prižgati radio, ker se pri sodobnih avtomobilih samodejno izklaplja. Kekec pa je še napre