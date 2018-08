Potem ko so lani na tirni vzpenjači, ki Krekov trg povezuje z vrhom grajskega griča, pozdravili trimilijontega potnika, se tudi letos štetje rekordov, ki jih ugotavlja to priljubljeno prevozno sredstvo, nadaljuje. V soboto, 11. avgusta, se je s tirno vzpenjačo prepeljalo 3541 ljudi, kar je nov dnevni rekord v številu prepeljanih potnikov. Prejšnji dnevni rekord je namreč znašal 113 potnikov manj, torej 3428 ljudi, ki so se na Ljubljanski grad povzpeli 9. decembra 2017.

Lani leto rekordov Prejšnje leto je bilo za tirno vzpenjačo rekordno. Odkar je 28. decembra 2006 vzpenjača prvič zapeljala na grad in s poskusno vožnjo grad nad prestolnico povezala z vznožjem grajskega griča, se je namreč z vzpenjačo peljalo že skoraj 3,4 milijona ljudi, trimilijontega potnika so pozdravili prav lani. Prav tako lani se je tudi prvič zgodilo, da se je za vožnjo z vzpenjačo na letni ravni odločilo več kot pol milijona potnikov, kar je dobrih 21 odstotkov več kot leta 2016. S tirno vzpenjačo se lahko obiskovalci Ljubljanskega gradu na vrh griča povzpnejo s hitrostjo tri metre na sekundo, da premagajo klanec, pa potrebujejo približno eno minuto. Leta 2007 se jih je za tovrsten vzpon odločilo nekaj več kot 276.000, potem pa je število potnikov nekoliko upadlo. Leto kasneje jih je bilo denimo nekaj več kot 241.000, leta 2009 pa le 205.585. Leta 2010 se je nato število prepeljanih potnikov znova povečalo, in sicer na več kot 220.000 in od takrat se lahko na Ljubljanskem gradu skorajda vsako leto pohvalijo s (še) bolj množičnim obiskom tirne vzpenjače.