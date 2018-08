Aleksander Aleksandrovič Kotov se je rodil leta 1913 v Tuli južno od Moskve. Bil je iz velike delavske družine in šahu se je resno posvetil šele, ko se je sredi 30. let zaradi študija preselil v Moskvo. Začetek ni obetal veliko, leta 1939 pa se je prebil na prvenstvo SZ in presenetil vse: zaostal je le za Botvinikom, ki mu je zadnji hip odnesel naslov. Sledil je trd padec: leto pozneje je bil predzadnji. Vojna leta so mu dala podobo neustrašnega, trpežnega in zvitega bojevnika, neprijetnega za največje mojstre. Na prvem velikem povojnem turnirju v Groningenu je ugnal oba najboljša, Botvinika in Euweja.

Leta 1948 je končno postal prvak SZ skupaj z Bronsteinom. Uvrstil se je na turnir kandidatov v Budimpešti, a šesto mesto najbrž ni ustrezalo njegovim ciljem. Novopečeni velemojster je svoj vrhunec dosegel leta 1952: medconski turnir na Švedskem je osvojil tri točke in pol pred zasledovalci, kar je še danes ena najbolj prepričljivih zmag sploh. Zdaj je bil Kotov med prvimi petimi igralci sveta, a višje ni šlo: turnir kandidatov v Zürichu mu je namenil le osmo mesto.

Aleksander je še odigral dve olimpijadi in osvojil zlati medalji z moštvom SZ, nato pa igral vse manj in pozornost preusmeril k pisanju. Njegove knjige o Aljehinu, predvsem pa kultna »velemojstrska« trilogija (Kako razmišlja, se pripravlja in igra velemojster), so požele ogromno zanimanja med šahisti po svetu. Ker pa so izhajale na vrhuncu hladne vojne, so dodatki o premoči sovjetske kulture in intelekta spravljali založnike na Zahodu ob pamet. Aleksander je bil seveda dobro zapisan pri sovjetskih oblasteh, šepetalo pa se je, da sodeluje s KGB. Izmed svetovnih prvakov je premagal Euweja, Botvinika, Smislova, Petrosjana in Spaskega, pa tudi vsi drugi vodilni povojni šahisti so padli vsaj po enkrat. Kotov je umrl leta 1981.

BOTVINIK – KOTOV(Groningen 1946)

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. a3 Lc3 5. bc3 d5 6. cd5 ed5 7. Lg5 c5 8. f3 h6 9. Lh4?

Beli brez potrebe daje lovski par.

9.…Df6 10. e3 0-0 11. Se2 Te8 12. Kf2 De7 13. Dd2 Sd7 14. Sf4? Sf6 15. Ld3 Ld7 16. h3 Dd6 17. Thb1 b6 18. Lf1 Te7 19. a4 Tae8 20. Te1 c4!

Strategija črnega je zmagala: po g5 bo kmet na e3 padel.

21. g4 g5 22. Se2 Te3 23. Sg3 (glej diagram)

Po 23. Sg1 Se4 bi bil beli v matu.

23.… Dg3! 24. Kg3 Se4. Beli ostaja brez figure in se je vdal.