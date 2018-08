Boris Dežulović: Primer burkini

Majhen dalmatinski kraj, v katerem živim, je poleti žrtev invazije turistov, tako da se domorodci kopamo na skritih plažah, do katerih je mogoče priti samo z ladjico. In te nedostopne zalive so odkrili turisti: v našem se tako že nekaj let kopa neka arabska družina.