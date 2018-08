Dragan Petrovec: Ukradena identiteta Plemenitega

Že desetletja se ukvarjam z ljudmi, ki hodijo po robu in jih potem skušnjava zanese čez. Prvih dvajset let v živo, iz oči v oči, vsa naslednja pa tej izkušnji dodajam še teoretične razsežnosti. Sem ter tja so se ljudje zresnili, opustili manj čedne posle in se lotili dovoljenih. Temu smo rekli rehabilitacija ali bolj po domače spreobrnjenje. Nekateri pa so imeli še posebno srečo. Kar je bilo svoj čas prepovedano, in so zaradi tega sedeli na hladnem, kot se je neprijazno reklo, je v kratkem postala dovoljena dejavnost. Tako bi jih bilo nesmiselno prevzgajati, saj so boljši med njimi hitro postali ugledni poslovneži in rejci nekakšnih afriških živali, menda se jim reče gazele.