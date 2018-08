Novo sodelovanje - Olimpija je bila dolgo brez glavnega pokrovitelja, ki bi našel mesto tudi na dresih prve ekipe - so v ljubljanskem taboru predstavili danes, ko se v klubu tudi že resno pripravljalo na dve zahtevni tekmi v treh dneh.

Sodelovanje z novim pokroviteljem so v klubu sklenili za tri leta. "Ni bilo treba dolgo, da smo se dogovorili. Druži nas zelena barva, a tudi želja po skupnem dobrem delu in sodelovanju. Dolgo smo bili brez pokrovitelja, iskali smo partnerja, ki bi bil takšen v pravem pomenu besede. Upam, da se bo naše sodelovanje pokazalo za pravo stvar," je ob sklenitvi pogodbe dejal predsednik kluba Milan Mandarić. O tem, kam bodo usmerili sredstva pokrovitelja, ni želel podrobno govoriti, je pa namignil, da Olimpijin projekt nogometnega centra, namenjenega mladim igralcem, ni pozabljen, le čaka na pravi trenutek. Prav tako pa ni želel razkriti finančnih podrobnosti: "To je poslovna skrivnost. A ne gre samo za denar, gre tudi za prave odnose med nami."

Na novinarski konferenci je zadovoljstvo ob sodelovanju izrazil tudi predsednik uprave Zavarovalnice Merkur Martin Stihsen. "Ponosni smo na to partnerstvo, naš cilj je dolgoročno sodelovanje. Naše barve gredo lepo skupaj, imamo pa še veliko več razlogov za sodelovanje. Prišli smo v velik klub in tu nameravamo tudi ostati," je dejal Stihsen.

Na novinarski konferenci so nato predstavili tudi tekmovalne cilje v bližnji prihodnosti. O slovenskem derbiju, ki ga bo ljubljanski stadion Stožice gostil v nedeljo in za katerega so doslej prodali približno 4000 vstopnic, ne trener Aleksadar Linta ne igralec Dino Štiglec še nista želela veliko govoriti. Bolj sta se posvetila prvi tekmi ta teden, četrtkovemu povratnemu dvoboju s finskimi Helsinki v tretjem krogu kvalifikacij evropske lige.