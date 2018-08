Po treh krogih državnega prvenstva v nogometu se šele nakazujejo realna razmerja. Do konca avgusta, ko traja prestopni rok, se v klubih lahko spremeni še marsikaj. Klubi bodo skušali s prodajo najboljših igralcev zaslužiti nujno potreben denar za delovanje. Tisti, ki bodo imeli slabši izkupiček točk od načrtov, bodo v zadnjih dneh meseca panično kupovali okrepitve sumljive kakovosti. Maribor je že zasedel vodilni položaj, a evropski poraz v Glasgowu je vnesel nekaj nemira v ekipo, za katero se je po dobrem uvodu v sezono zdelo, da je ne more nič presenetiti. Sreča za vijoličaste je, da jutrišnji tekmec Gorica redno izgublja v Ljudskem vrtu. Olimpija bo morala po slabem začetku zmagovati, če se želi vmešati v boj za vrh. Domžalčani imajo zasedbo za naslov prvaka, zdaj pa se bo razkrilo, kako se je dobro vodena ekipa sposobna spopadati s pritiskom uspeha.

KRŠKO – CELJE danes ob 20. uri, sodnik: Vinčič

Obeta se zanimiva tekma ekip, v katerih kar mrgoli mladih in nadarjenih igralcev. Umetniški vtis Krčanov je boljši, kot je izkupiček zgolj dveh točk. Po remiju z Olimpijo so bili na gostovanju v Velenju na pragu zmage, a so ostali praznih rok, kjer je žoga namesto v mreži za vodstvo z 2:0 končala v vratnici. Posavci so pred tednom ostali brez nadarjenega 19-letnega Jana Gorenca. Centralni branilec je prestopil v Olimpijo, potem ko je njegove predstave na slovenskih zelenicah, kjer je odigral 33 prvoligaških tekem, spremljal tudi zagrebški Dinamo. »Ekipa bo pravo moč pokazala šele v drugi polovici avgusta,« napoveduje trener Krškega Alen Ščulac. Veliki preobrati so letošnji zaščitni znak Celjanov. Na gostovanju pri Aluminiju so doživeli poraz po vodstvu z 1:0. Proti Gorici so le remizirali po vodstvu z 2:0. Na gostovanju pri Olimpiji so osvojili točko po zaostanku z 0:2 in imeli še nekaj izjemnih priložnosti za zmago. Imajo odličen prehod v protinapad, vendar slabo učinkovitost v zaključkih akcij.

Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Štefulj, Brekalo, Kulinitš, Hing-Glover, Da Silva, Ogrinec, Srečković, Volarič, Ristovski, Vekić. Celje: Juhar, Andrejašič, Stojinović, Džinić, Brecl, Pišek, Pungaršek, Lotrič, Novak, Požeg Vancaš, Lupeta. Naš namig: 0.

TRIGLAV – OLIMPIJAjutri ob 17.30, sodnik: Mertik

Triglav ima očitno kompleks domačega igrišča. Obe točki je osvojil na zahtevnih gostovanjih v Murski Soboti in Novi Gorici, medtem ko je doma ostal praznih rok. Kranjčani imajo po imenih najskromnejšo zasedbo v prvi ligi, saj zaradi varčnosti stavijo na doma vzgojene fante, ki jim manjka predvsem izkušenj. Olimpija je z dvema točkama največje razočaranje sezone. Če želijo Ljubljančani doseči prvo zmago v slovenski ligi, bodo morali prikazati predstavo vsaj na takšni ravni, kot so jo v četrtek proti Helsinkom. Igra Olimpije z veliko posestjo žoge in vključevanjem bočnega igralca Štigleca v zvezno vrsto v napadalnih akcijah postaja vse bolj predvidljiva za tekmece, da se nanjo lahko pripravijo. Strokovni štab bi taktične rešitve za nekatere tekme lahko razširil na igro s klasičnim centralnim napadalcem (Vombergar), saj ima idealne igralce za igro po bokih, ki bi vodjo napada zalagali z uporabnimi žogami. Zdaj v kazenskem prostoru ni nikogar, ki bi skočil na predložek.

Verjetni postavi – Triglav: Curanovič, Elsner, Žurga, Alić, Udovič, Mlakar, E. Kryeziu, Kumer, Tijanić, Kuhar, Majcen. Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Gajić, Zarifović, Štiglec, Tomič, Savić, Kapun, Kronaveter, Črnic, Issah. Naš namig: 0.

MARIBOR – GORICA jutri ob 18.15, sodnik: Skomina

V prvih dobrih šestih tekmah vijoličasti niso prejeli gola. Več kot sedem ur. Nato so jih v treh polčasih v Kidričevem in Glasgowu kar pet. Maribor pa jutri gosti prav tako neporaženo in razpoloženo Gorico. Pokazalo se je, da si vijoličasti škodijo še bolj iz lastnih napak ali nepozornosti. Če Partizani, Čihura, Rudar in Mura tega niso izkoristili, se je proti Aluminiju to že poznalo, proti Rangersom pa je drago stala ugotovitev Darka Milaniča, da se nekateri pod pritiskom ne znajdejo. Posamično je izpostavil Amirja Derviševića, a lahko bi tudi napake zlasti na levi strani obrambe, obenem pa anemičnost v napadu, ko je ugotovil, kako malo zmore Maribor, ko se Marcos Tavares utrudi. Za Goričane je uvodna zmaga proti Olimpiji ponudila še več vprašanj, na katera sta odgovorila remija v Celju (2:2) in s Triglavom (1:1). A vsaj z realizacijo nimajo težav, če se že dogajajo osnovnošolske napake. »Časa za obžalovanje ni, nadaljevati moramo s pozitivo,« je povedal trener Miran Srebrnič, ki ni bil najbolj vesel, da jih je spet reševal vratar Grega Sorčan.

Maribor: Pirić, Klinar, Ivković, Uskoković, Kolmanič, Vrhovec, Dervišević, Mešanović, Hotić, Mlakar, Zahović. Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Hodžić, Kolenc, Grudina, Osuji, Marinič, Kotnik, Filipović. Naš namig: 1.

DOMŽALE – ALUMINIJ jutri ob 20.15, sodnik: Antič

Domžalčani so ves teden celili rane po visokem porazu 1:5 v Murski Soboti, ki je deloma tudi posledica psihične in fizične izčrpanosti po nesrečnem evropskem izpadu z rusko Ufo. A ekipa, ki ima kader za naslov prvaka, si vseeno ne bi smela privoščiti takšne blamaže. Zaradi izključitve v Murski Soboti bo trener Simon Rožman tekmo moral spremljati s tribune, s klopi pa bodo moštvo vodili njegovi zvesti sodelavci Kačičnik, Strajnar, Djuranović… Med tednom so ostali brez prodornega 27-letnega bočnega branilca Matije Široka, ki je prestopil v ciprski Pafos, čeprav smo glede na njegove predstave in reprezentančni status pričakovali, da bo odšel v kakšno boljšo ligo za zajetno odškodnino. Zamenjava za Široka je otrok domžalske nogometne šole, 19-letni Matija Rom. Aluminij je z visokim porazom proti Mariboru doživel trenutek resnice, a ne bo težav z obstankom v ligi. Klub je med tednom zapustil napadalec Marko Nunić, ki se je preselil v grškega prvoligaša Lariso.

Verjetni postavi – Domžale: Milić, Rom, Morris, Dobrovoljc, Melnjak, Husmani, Ibraimi, Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan, Bizjak. Aluminij: Janžeković, Jakšić, Martinović, Kontek, Gliha, Petrovič, Marinšek, Mensah, Vrbanec, Tahiraj, Kidrič. Naš namig: 1.

RUDAR – MURA ponedeljek ob 18. uri, sodnik: Kajtazović

Rudar je očitno v krizi. Mura leti na krilih evforije po vrnitvi v prvo ligo, saj je z najboljšima kluboma lige Mariborom in Domžalami iztržila remi brez golov in visoko zmago s 5:1, ki je bila začinjena s kopico lepih potez. V Velenju so ob visokih porazih z Mariborom in Domžalami na slovenski sceni ter Steauo v kvalifikacijah za evropsko ligo tolažili, da so posledica tekem s precej boljšimi in bogatejšimi klubi. A prvenstvena tekma s Krškim, za katero so menili, da se z njo za njih sezona dejansko začenja, je razgalila vse težave velenjske zasedbe. Trener Marijan Pušnik pa nima slovesa trenerja za krizne situacije. Nakup 21-letnega srbskega nogometna nomada Davida Hrubika, ki naj bi zakrpal vrzeli na levem boku, je prva izmed paničnih potez. Trener Mure Ante Šimundža skuša miriti evforijo po dobrem začetku sezone, saj opozarja, da je v prvih devetih krogih za njih vsaka tekma derbi. Prekmurci igrajo na navdih, strast in motiv.

Verjetni postavi – Rudar: Malnar, Hrubik, Vasiljević, Tomašević, Pušaver, Šantek, Solomun, Parfitt-Williams, Bolha, Tučić, Radić. Mura: Šafarić, Kous, Kouter, Bobičanec, Bošković, Šturm, Kozar, Peričić, Lorbek, Šušnjara, Sirk. Naš namig: 2.