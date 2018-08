Visoki zmagi nogometašev Olimpije in Maribora v četrtem krogu slovenske lige sta imeniten uvod v izjemen teden, v katerem največja slovenska kluba čakata v četrtek zahtevni evropski preizkušnji in v nedeljo še prvi veliki letošnji derbi v Stožicah.

Da je Maribor napolnil mrežo Gorice, sploh ni presenečenje. Primorci so njihov najljubši tekmec za popravljanje razlike v zadetkih, ne glede na to, ali je tekma v Ljudskem vrtu ali novogoriškem športnem parku. Gorica in njihov trener Miran Srebrnič imata očitno kompleks velikega Maribora. Vijoličasti so doma postali stroj za gole. V letošnji sezoni so po pet golov nasuli Rudarju, Aluminiju in Gorici, le Mura je ohranila mrežo nedotaknjeno. Odlična strelska forma je dober obet pred povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa z Glasgow Rangers v četrtek ob 20.15 v Ljudskem vrtu, kjer bodo Mariborčani skušali nadoknaditi dva zadetka zaostanka s prve tekme na Škotskem (1:3). Moštvo Rangers je pred potjo na Štajersko potrdilo dobro formo, saj je v drugem krogu škotskega prvenstva doma premagalo St. Mirren z 2:0, čeprav je od 31. minute igralo z igralcem manj.

Domžale dihajo za vrat Mariboru Olimpija je z visoko zmago nad Triglavom nakazala, da počasi gre v pravo smer, danes pa bo dobila še generalnega pokrovitelja kluba Merkur zavarovalnico. V naslednjih dneh jo čakata zrelostna izpita. V četrtek bo od 18. ure v Helsinkih branila lepo prednost 3:0 s prve tekme v kvalifikacijah za ligo Evropa, v nedeljo bo na večnem derbiju pod hudim pritiskom zmage. Ljubljančani v slovenski ligi za strelsko učinkovitimi Mariborčani zaostajajo že pet točk, s porazom bi se razlika povečala na osem, s čimer bi izpadli iz boja za naslov prvaka. Mariborčanom za vrat dihajo Domžalčani, ki so se po porazu z 1:5 v Murski Soboti hitro vrnili v zmagovalni ritem. Aluminij je bil nedorasel tekmec Domžalam, pri katerih je zaigralo kar pet nogometašev, mlajših od 21 let. »Zmaga je velika spodbuda. V prvem polčasu smo prikazali zelo dobro predstavo, imeli pobudo in narekovali ritem. V drugem delu so nekajkrat nevarno zapretili tudi gostje, a smo tekmo zasluženo pripeljali do zmage,« je dejal 29-letni Agim Ibraimi, najboljši igralec srečanja. Koliko bodo Domžale konkurenčne, bo odvisno od kadrovskega osipa. Desni bočni branilec Matija Širok je odšel na Ciper (Pafos), robustni napadalec Lovro Bizjak pa v Rusijo (Ufa).

Rudar pobegnil z dna lestvice Mura je igrala, Rudar pa zadeval. Rudar je bil izjemno učinkovit, saj je iz štirih strelov v okvir gola dosegel tri zadetke. Knapi so začeli silovito, saj so že po 12 minutah vodili z 2:0, ker je obramba Mure slabo reagirala ob predložkih Anžeta Piška in novinca Davida Hrubika v kazenski prostor. Prekmurci so začeli igrati šele po zaostanku in po nizu priložnosti so izid prek Roka Sirka znižali na 1:2. Rudar je bil v podrejenem položaju predvsem na sredini igrišča. Mura je do odmora dosegla dva zadetka, a sta bila oba razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja. Rudar je tudi drugi polčas začel z zadetkom, potem ko se je med strelce vpisal izjemno spretni rezervist Dominik Radić, ki je najprej stresel prečko, nato pa zadel z glavo, ko je že ležal na travi. Mura je tekmo znova naredila negotovo v 81. minuti, ko je Sirk zadel enajstmetrovko. V zadnjih minutah so gostje stiskali obroč in sprožili več nevarnih strelov. Nino Kouter je v 90. minuti stresel prečko, enkrat se je izkazal vratar Marko Pridigar.

1. SNL, 4. krog 1. Maribor 4 3 1 0 15:2 10 2. Domžale 4 3 0 1 9:7 9 3. Aluminij 4 2 0 2 8:10 6 4. Mura 4 1 2 1 8:5 5 5. Olimpija 4 1 2 1 6:4 5 6. Gorica 4 1 2 1 5:8 5 7. Rudar 4 1 1 2 5:11 4 8. Celje 4 0 3 1 6:7 3 9. Krško 4 0 3 1 2:4 3 10. Triglav 4 0 2 2 3:9 2 Pari prihodnjega kroga, sobota ob 18. uri: Celje – Triglav, ob 20. uri: Aluminij – Rudar, nedelja ob 16. uri: Mura – Krško, ob 18.15: Gorica – Domžale, ob 20.30: Olimpija – Maribor.

Domžale – Aluminij 3:1 (2:0) Strelci: 1:0 Ibraimi (35), 2:0 Nicholson (40), 2:1 Mensah (71), 3:1 Haljeta (89). Igrišče v športnem parku, gledalcev 500, sodnik: Antić (Dekani), rumeni kartoni: Dobrovoljc, Rom; Kidrič, Vrbanec. Domžale: Mulalić, Melnjak (od 46. Urh), Morris, Dobrovoljc, Rom, Husmani, Mujan (od 88. Haljeta), Gnezda Čerin, Ibričić, Ibraimi, Nicholson (od 72. Hodžić), trener: Kačičnik. Aluminij: Janžekovič, Gliha, Kontek, Martinović, Jakšić, Petrovič (od 67. Marinšek), Horvat, Tahiraj (od 86. Trdina), Vrbanec (od 86. Krajnc), Mensah, Kidrič, trener. Bogatinov. Igralec tekme: Agim Ibraimi (Domžale). Streli v okvir gola: 11:2, streli mimo gola: 9:4, koti: 4:7, prekrški: 12:13, prepovedani položaji: 1:3, posest žoge (v odstotkih): 51:49.

Madridski derbi v Talinu Letošnji evropski superpokal jutri ob 21. uri v Talinu, prestolnici Estonije, bo kar mestni madridski derbi med evropskim prvakom Realom in zmagovalcem evropske lige Atleticom. Najuspešnejši evropski klub Real gre v novo sezono s povsem spremenjeno podobo, saj sta ga zapustila trofejni trener Zinedine Zidane in prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. Le malo je manjkalo, da bi ostali še brez Luke Modrića, ki ga je v svoje vrste vabil Inter iz Milana, vendar so mu v Madridu plačo zvišali na 12 milijonov evrov. Novi trener je po pravi aferi postal španski selektor Julen Lopetegui, naslednika Ronalda pa še nimajo. Najbolj zvezdniška okrepitev je belgijski vratar Thibaut Courtois, ki je nekoč branil za Atletico. Novi trener Reala stavi na večjo posest žoge, ali bo to prineslo gole in lovorike, bo pokazal čas. Real ima trenutno več vratarjev (pet) kot napadalcev (štiri). Pri Atleticu je bilo poleti precej mirneje, saj so v klubu ostali vsi zvezdniki, tudi svetovni prvak s Francijo Griezmann in Oblak. Verjetni postavi – Real Madrid (4-2-3-1): Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casimero, Kroos, Bale, Isco, Asensio, Benzema. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Luis, Koke, Partey, Niguez, Lemar, Griezmann, Costa, Nemški superpokal je osvojil Bayern, ki je premagal Eintracht iz Frankfurta s 5:0. Barcelona je zmagovalka španskega superpokala, potem ko je porazila Sevillo z 2:1. Andaluzijci so v zadnji minuti zapravili enajstmetrovko za izenačenje.