Porotniki so dva tedna poslušali izpovedi prič o tem, kako je Manafort skrival milijone dolarjev, ki jih je dobil s svojim delom za vlado nekdanjega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča, obenem pa si financiral življenje na visoki nogi. Slišali so tudi, kako je potem, ko je Janukoviča ljudstvo strmoglavilo in se je finančna pipica zaprla, prinašal okrog ameriške banke za posojila.

Glavna priča je bil nekdanji Manafortov namestnik v Trumpovi kampanji in poslovni partner Rick Gates, ki se je s tožilstvom pogodil za nižjo kazen v zameno za pričanje proti šefu. Manafortovi odvetniki bodo v prihodnjih dneh nadaljevali z napadi na Gatesovo kredibilnost in mu bodo skušali naprtiti vso odgovornost za Manafortova dejanja. Doslej so ga že obtožili, da je prevarant in lažnivec, ki je varal tudi svojo ženo.