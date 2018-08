Odvetnik Kevin Downing ga je obtožil laganja preiskovalcem posebnega tožilca Roberta Muellerja, laganja lastni ženi, ki jo je varal, izdajanja lažnih računov Trumpovi kampanji, za katero je Manafort delal zastonj, kraje denarja Manafortu in številnih drugih grdobij. Downing je pripomnil, da Gates laže tako hitro, da še sam ne more slediti vsem lažem, in ga vprašal, če misli, da mu bo porota sedaj verjela.

Gates je odvrnil, da res tako misli, med drugim sicer zato, ker so tožilci vse obtožbe in kritike prinesli na dan že v ponedeljek in torek, ko so sami zasliševali Gatesa na klopi za priče. Gates in Manafort sta delala v Ukrajini za nekdanjega predsednika Viktorja Janukoviča, dobivala denar od ukrajinskih in ruskih oligarhov blizu predsedniku Vladimirju Putinu, kasneje pa z lažmi pridobivala kredite v ZDA.

Manafortovi odvetniki skušajo prepričati poroto, da je za vse kriv Gates, ki je priznal krivdo in se pogodil s tožilci za nižjo kazen. Manafortu, ki ne priznava ničesar, pa grozi dosmrtni zapor. Karkoli so se bo zgodilo z njim v Alexandriji, ga septembra čaka nov sodni proces v Washingtonu, ker je delal za Ukrajino v ZDA in se ni ustrezno prijavil.

Sodnik spravlja v obup pravnike obeh strani Porotniki so doslej v procesu izvedeli, da je Manafort rad živel na visoki nogi z milijoni dolarjev iz Ukrajine. Denar sta z Gatesom skrivala na Cipru in imela skupaj kar 15 bančnih računov na tujem, med katerimi sta vrtela denar in v ZDA trdila, da je šlo za posojila. V zameno za posojila sta ameriškim bančnikom urejala vstopnice na Trumpove dogodke in enemu celo urejala položaj v Trumpovi vladi. Čeprav ga vodijo Muellerjevi tožilci, pa primer proti Manafortu za zdaj nima veliko opraviti s Trumpovo kampanjo in morebitnim sodelovanjem z Rusijo. Republikanski sodnik T.S. Ellis spravlja v obup pravnike obeh strani, najbolj pa tožilce, ki jim meče polena pod noge. Prepovedal jim je uporabo besede »oligarh«, že pred procesom pa so se morali tožilci in obramba strinjati, da Trumpa ne bodo vpletali, da ne vplivajo na poroto severne Virginije, kjer predsednik ni priljubljen. Sodnik Ellis je tožilca vmes naprosil, naj mu ne joka v dvorani. Ko je ta presenečeno zanikal, da bi jokal, mu je sodnik zabrusil, da ima solzne oči. Drugič spet mu je naročil, naj ne zavija z očmi, ker da pri porotnikih ustvarja vtis, da je sodnik bedak. Tožilci bodo svoj primer kmalu sklenili, potem nastopi obramba, na koncu pa bodo odločili porotniki. Za tožilce je zmaga ključnega pomena, ker bo Trump v primeru razglasitve Manaforta za nedolžnega okrepil politične napade na celotno preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve.

Izredne kongresne volitve v Ohiu za zdaj brez zmagovalca Izredne volitve za zapolnitev izpraznjenega sedeža republikanskega kongresnika Pata Tiberija v 12. zveznem kongresnem okrožju ameriške zvezne države Ohio so se v torek končale brez zmagovalca, ker je bila prednost republikanca pred demokratom premajhna. Trump je pozno zvečer tvitnil, da je republikanec Troy Balderson dosegel veliko zmago proti demokratu Dannyju O'Connorju zato, ker mu je konec preteklega tedna priskočil na pomoč s političnim zborovanjem. Balderson je imel ob koncu štetja 50,2 odstotka glasov, demokrat pa 49,3 odstotka. Oddanih je bilo okrog 200.000 glasov, prednost republikanca je znašala okrog 1700 glasov, zmage pa ne bo, dokler ne bodo prešteli še okrog 8400 glasovnic po pošti in predčasnih glasovnic, kar morajo storiti v desetih dneh. Če bo razlika manjša od 0,5 odstotka, se bo štetje avtomatično ponovilo. Kdorkoli bo zmagal, bo poslansko klop morda grel le nekaj mesecev, saj gresta oba kandidata novembra spet na redne volitve drug proti drugemu.