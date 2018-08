Strokovna direktorica Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar je v današnji izjavi za medije dejala, da so za odločitev NIOSB izvedeli iz medijev, doslej pa še niso prejeli uradnega obvestila o odpovedi sodelovanja. "Drugače je z naše strani sodelovanje potekalo korektno, smo pa večkrat opozarjali na manjkajočo dokumentacijo, ki smo jo potrebovali v naši bolnišnici," je dodala.

Na vprašanje, zakaj so ob manjkajoči dokumentaciji tem zdravnikom pustili delovati v UKC, pa je strokovni direktor kirurške klinike Matjaž Veselko dejal, da so po sklepu vlade dolžni sodelovati z NIOSB. Od inštituta so dobili ustna zagotovila, da so oz. bodo v najkrajšem času zagotovljena vsa njihova dovoljenja za začasno opravljanje storitev v Sloveniji.

Sicer pa je strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Janez Jazbec pojasnil, da sta se jim doslej pri delu pridružila dva pediatrična kardiologa, ki sta v UKC prišla v organizaciji NIOSB. Kot je pojasnil, je bila njuna prisotnost na oddelku koristna, sodelovala sta pri konzultacijah in izobraževanju specializantov. Delo na kardiološkem oddelku pediatrične klinike je v nastalih razmerah potekalo razmeroma mirno in brez kakršnihkoli posebnih odklonov.

Veselko je dejal, da je sodelovanje otroških srčnih kirurgov, ki so prišli v UKC Ljubljana v organizaciji NIOSB, z domačim kadrom potekalo odlično. "Mi smo jim nudili optimalne pogoje za delo in so bili z njimi, kot so sami povedali, zelo zadovoljni," je poudaril. Zelo zadovoljni so bili tudi z obravnavo bolnikov na intenzivnem oddelku. V tem trenutku je v UKC kirurg iz Houstona in bo v Ljubljani ostal predvidoma do petka.

»Improvizacija pomeni večjo nevarnost Na vprašanje, zakaj je potem strokovni svet opozoril, da je hkratno delovanje NIOSB in zdravnikov v okviru UKC brez jasne razmejitve odgovornosti nevarno za otroke in nevzdržno za zaposlene, če je bilo sodelovanje med njimi dobro, pa je Veselko odgovoril, da "improvizacija, da dobimo v zadnjem trenutku kirurga, ki ga še ne poznamo, za teden ali 14 dni, po naši oceni pomeni večjo nevarnost za program, kot obstoječi, ki ga imamo dogovorjenega s kirurgi iz Motola". UKC je namreč dogovorjen s kirurgi iz češke univerzitetne bolnišnice v Motolu, da enkrat mesečno pridejo operirat otroke v UKC. Poleg tega lahko v 24 urah katerikoli kirurg iz Motola pride v UKC Ljubljana ali pa UKC premesti otroka v Prago, če je to potrebno iz zdravstvenih razlogov. Nazadnje so bili češki kirurgi v UKC Ljubljani konec junija, naslednjič pa pridejo konec avgusta. Trenutno je po njegovih navedbah na listi za operacijo deset otrok, vse bodo češki kirurgi operirali v avgustu in septembru. "Po našem mnenju bo za otroke poskrbljeno tako, kot je bilo do sedaj, v lanskem in letošnjem letu, ko so bili rezultati na taki ravni, da bi bil lahko z njimi zadovoljen marsikateri uglednejši center od našega," je dejal Veselko. Gregorič je danes izjavil, da je očitno, da v UKC v tem trenutku obstaja ignoranca do NIOSB z željo, da se novi zavod onemogoča v prevzemu dejavnosti kljub temu, da je strokovni svet UKC sam predlagal, naj NIOSB prevzame dejavnost v celoti.