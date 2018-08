Zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana, ki naj bi ga v prihodnje prevzel Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, v veliki meri sloni na tujih strokovnjakih. Gostujoči zdravniki so se v zadnjem času menjavali tedensko ali na dva tedna, so pojasnili v največji bolnišnici. »Sodelovali so kot konzultanti, na strokovnih sestankih in pri neinvazivnih preiskavah srca. Gostujoča kirurga sta opravila tri nujne operacije srca. Dve operaciji sta načrtovani še v začetku avgusta,« so našteli.

Na operacijo čaka deset bolnikov