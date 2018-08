Otrok je bil v UKC Ljubljana sprejet zaradi izjemno nizke saturacije srca, je na tiskovni konferenci povedal ameriški kirurg Jorge Salazar. Po uspešni operaciji se mu je stanje poslabšalo, zaradi česar je bila potrebna dodatna operacija - težavna, a prav tako uspešna. Otrok je sprva dobro okreval, a je danes po kirurgovih besedah »nenadoma umrl«.

Predsednik sveta inštituta Igor Gregorič verjame, da je bilo zdravljenje v skladu s smernicami, želi si nadzora celotnega postopka obravnave otroka.

V UKC Ljubljana t. i. morbidnostne konference, ki jo stroka opravi v primeru nepričakovane smrti bolnika, za zdaj niso opravili. »Treba bo ugotoviti, zakaj se ta konferenca ni izvedla, kakšni so razlogi za to,« je dejal Gregorič, ki je bil že v stikih z vodstvom UKC, a jasne informacije o tem, kdaj naj bi opravili morbidnostno konferenco, ki je sicer standard v svetu ob takih primerih, še ni dobil.

Menjavanje zdravnikov naj ne bi prispevalo k smrti otroka

Gregorič si tudi želi revizije oziroma nadzora smrti tega otroka. »Mi nimamo kaj skrivati.« je dejal in dodal, da bi ta lahko razkrila vse podrobnosti zdravljenja. Bi pa morala biti komisija, ki bi opravila nadzor, mednarodna, nevtralna in poštena, je dodal.

Sistem, po katerem tuji kirurgi in drugi strokovnjaki prihajajo v UKC Ljubljana in se na nekaj tednov menjajo, zagotovo ni optimalen, a v tem trenutku je po njegovem mnenju to edina možna rešitev, če želijo ohraniti program otroške srčne kirurgije v Sloveniji, je prepričan Gregorič. Prepričan je, da menjave zdravnikov niso prispevale k smrti otroka.

Tudi Jorge Salazar, otroški srčni kirurg iz ZDA, ki je bil preteklih teden v UKC in je dvakrat operiral umrlega otroka, meni, da menjave zdravnikov niso vplivale na izid zdravljenja. Otroku so zagotovili neprekinjena zdravstveno oskrbo in je po drugi operaciji dobro okreval, danes pa so ga o nenadni smrti obvestili iz UKC ter tudi otrokovi starši.