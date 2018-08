Čedalje slabši zrak povzroča trpljenje milijonov ljudi, ki imajo težave z astmo in alergijami. Zadrževanje v zaprtih prostorih ni rešitev, saj je zrak v njih zaradi prahu, plesni, kemikalij in alergenov tudi petkrat slabši kot na prostem. Ameriški Molekule je prvo podjetje, ki je razvilo »zdravilo« namesto »blažila«.

Dilip Goswami je imel že v otroštvu pogoste alergije, ki so še poslabševale njegovo astmo, zaradi česar je pogosto pristal v bolnišnici. Njegov oče Yogi, profesor, ki je na Univerzi Florida raziskoval sončno energijo, je zaradi sinovih težav sredi 90. let začel preučevati načine čiščenja v zaprtih prostorih. Prototipe, ki jih je razvijal več let, je preizkušal v Dilipovi sobi. »Nekateri so bili delno učinkoviti, vendar pa je bilo potrebnih veliko eksperimentov v laboratoriju, da smo prišli do končnega izdelka,« pravi Dilip, ki je, tako kot njegova sestra Jaya, končal magistrski študij inženirstva na Univerzi Stanford. Leta 2009 je oče Yogi začel eksperimentirati s svetlobo in nanodelci, ki bi lahko skupaj razgradili onesnažujoče delce v najbolj osnovne elemente. Dilip je pri preizkušanju prototipov v svoji sobi ugotovil, da so njegovi bolezenski simptomi praktično izginili. Pred štirimi leti so oče, sin in hči v San Franciscu ustanovili podjetje Molekule za proizvodnjo čistilnika zraka, ki so ga julija lani začeli prodajati prek domače spletne strani.

»Na lastni koži sem zaznal razliko, ki jo je čistilnik naredil v mojem življenju, zato sem bil zelo motiviran, da bi pomagal pri prenosu tehnologije iz laboratorija do tržnega izdelka,« pravi Dilip, izvršni direktor podjetja, v katerem je zaposlenih 22 ljudi. Jaya skrbi za tekoče poslovanje, oče Yogi pa kot znanstveni vodja podjetja še naprej živi na Floridi, kjer vodi univerzitetni raziskovalni center za čisto energijo.