Gre za dodatne sankcije zaradi spora glede ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki ga v Turčiji obtožujejo podpore terorizmu. Pred tem so ZDA 1. avgusta že uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, v petek pa je ameriški predsednik Trump za Turčijo napovedal še podvojitev dosedanjih 10-odstotnih carin na izvoz aluminija v ZDA in 25-odstotnih carin na izvoz jekla v ZDA.

Turčija je že v petek opozorila, da bo edini rezultat zvišanja carin »škoda v odnosih med državama kot zaveznicama«. Z zunanjega ministrstva so napovedali odgovor na te ukrepe proti Turčiji in ocenili, da so v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Turška lira na najnižji ravni do sedaj Zaradi napovedanega zvišanja carin se je Turčija, ki je pod vse bolj avtoritarno vlado Recepa Tayyipa Erdogana že tako v težavah, znašla še pod večjim pritiskom finančnih trgov. Turška lira je tako v petek padla na rekordno nizko raven v primerjavi z dolarjem in evrom. Erdogan je sicer v nedeljo dejal, da je bil padec vrednosti turške lire, ki je bil posledica napovedi višjih ameriških carin, politična zarota. Napovedal je, da bo Turčija poiskala nove trge in zaveznike.