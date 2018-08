Protesti proti levi vladi so v petek potekali v več romunskih mestih, skupno pa se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi, med njimi številni izseljenci. Protestirali so, ker je vlada pod vodstvom socialdemokratov po njihovem oslabila boj proti korupciji.

Najbolj množični so bili protesti v Bukarešti, kjer se je na ulicah zbralo okoli 100.000 ljudi. Nekateri protestniki so metali steklenice in tlakovce, policija pa je uporabila solzivec in vodni top. Skupina ljudi je skušala vdreti v vladno poslopje, a jih je policija zadržala.

Na posnetkih, ki so zaokrožili, je jasno vidno policijsko nasilje, ko so proti starejšim osebam uporabili solzivec ter tepli in brcali protestnike. Napadli so tudi tuje novinarje, med njimi ekipo avstrijske radiotelevizije ORF, ki je imela na sebi jasno vidne novinarske izkaznice.

Kot izgovor za nasilje je policija izkoristila nekaj deset huliganov domnevno bukareškega nogometnega kluba Ultras, ki so se pomešali med protestnike. Policija pa jih niti ni poskusila osamiti, ampak je izkoristila njihovo agresivno obnašanje, da se lotila vseh protestnikov in jih skušala razpoditi, piše APA.

Po navedbah romunskih medijev je bilo ranjenih 452 ljudi, od tega 65 huje, med njimi 11 policistov.