Dragneo so obsodili, da je bil kot vodja romunske regije Teleorman soodgovoren za fiktivne zaposlitve pri uradu za mladino. Fiktivna uslužbenca sta od leta 2006 do 2013 prejemala plačo, čeprav sta delala za PSD. V isti zadevi je sodišče na zapor obsodilo še devet drugih oseb.

Vodja PSD je vedno znova zanikal krivdo in pred sodiščem trdil, da si že več kot 20 let prizadeva za skupno dobro.

Proti njemu poteka sicer še eno sojenje zaradi korupcije.

Dragnea velja za vodilnega v prizadevanjih romunske vlade in premierke Viorice Dancile, da bi upočasnili boj tožilstva proti korupciji, ki ga sicer Evropska unija spodbuja. Dragnea, ki je bil v preteklosti obsojen zaradi nepravilnosti na volitvah in zato ne more biti predsednik vlade, skuša tako iz ozadja nadzirati vlado in vzpostaviti pogoje, ki bi mu omogočili, da zasede premierski stolček.