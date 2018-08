V pismu, ki ga je pridobila STA, je Cerar parafiranje protokola o sodelovanju z Levico, ki so ga s to stranko v petek dosegli predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, označil kot pomemben korak v procesu oblikovanja prihodnje slovenske vlade.

Vsebinska osnova bo koalicijski sporazum S parafiranjem protokola je zagotovljena potrebna podpora za izvolitev mandatarja, je spomnil Cerar in dodal, da je v protokolu določen način sodelovanja peterice strank z Levico, ki ostaja v opoziciji, bo pa podpirala delo vlade v vseh vsebinskih postavkah. Vsebinska osnova delovanja manjšinske vlade petih strank bo, kot v pismu navaja Cerar, koalicijski sporazum, ki so ga v temeljnih potezah predstavili na nedavni seji sveta SMC. »V njem so opredeljeni vsi tisti cilji, ki jih je v pogajanjih zagovarjala SMC in pomenijo nadaljevanje politik na področju dviga življenjskega standarda za vse, tudi ranljive družbene skupine, krepitev gospodarstva, vzdržnost javnih financ, zniževanje zadolženosti države in njeno boljšo pripravljenost na morebitne prihodnje krize, nadaljnje izboljševanje stanja v zdravstvu ter, ne nazadnje, več bolje plačanih delovnih mest in ohranjanje visoke ravni varnosti v najširšem pomenu besede za naše državljane in njihovo imetje,« je zapisal prvak SMC.

Nobena stranka s prevladujočim vplivom Ob tem poudarja, da v uresničevanju načrtov prihodnje vlade nobena od strank ne bo imela prevladujočega vpliva, bo pa od vsake odvisna usoda vladnih projektov in politična podpora v parlamentu. »Ker izkušnje z manjšinsko vlado v Sloveniji še nimamo, bo v nastajajoči vladi na preizkušnji zaupanje in zmožnost postaviti interes državljanov pred lastnega,« je navedel Cerar. Glede nadaljnjih postopkov pa je zapisal, da osebno pričakuje, da ne bodo v prazno izzvenela pričakovanja, izražena tudi na nedavni seji sveta SMC. »Gre za pričakovanja o dvojem: da prihodnja koalicija že zdaj določi seznam prednostnih nalog dela prihodnje vlade, ne le do konca letošnjega leta, in da finančno ovrednoti ukrepe v partnerskem sporazumu. Tega doslej še nismo opravili. Glede na izkušnje iz vlade, ki jo vodim, vem, da ima vsak korenitejši ukrep svojo ceno in da so načrti brez realnega ovrednotenja bolj prazne obljube kot resne zaveze. Zato si želim, da bi partnerske stranke ta naša pričakovanja razumele in jim - v dobro države - tudi sledile,« je zapisal Cerar.