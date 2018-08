Rok za vlaganje mandatarskih kandidatur v drugem krogu po junijskih volitvah se sicer izteče v petek, a ni pričakovati, da bi do takrat kandidaturo vložil še kdo.

Glasovanje o kandidatu za predsednika vlade je v DZ predvideno prihodnji teden v petek. Za izvolitev kandidat potrebuje absolutno večino, torej 46 glasov.

Poleg poslancev petorčka se Šarec za podporo dogovarja tudi z Levico, s katerimi so se najprej pogajali za sodelovanje v vladni koaliciji. A je svet Levice vstop v vlado zavrnil, ocenil pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju. O tem se sicer še vedno izreka tudi članstvo na strankarskem referendumu.

Sodelovanja dokončno še niso dorekli, tako se bodo pogovori o protokolu o sodelovanju nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.