Levica po navedbah Tomićeve nikakor ne more pristati na to, da bi iz koalicijske pogodbe izločili »pozitivne socialno usmerjene ukrepe«, ki so jih vanjo vnesli na pogajanjih Levice s strankami LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB. Med ukrepi, ki so jih v dveh dnevih pogajanj v Levici uspeli vnesti v koalicijsko pogodbo, je Tomićeva izpostavila zviševanje pokojnin in plač ter ureditev vsem dostopnega javnega zdravstva in zmanjševanje čakalnih vrst.

Kot je dejala glede usklajevanja protokola o sodelovanju po današnjem srečanju, še ostaja upanje, da podrobnosti v četrtek dogovorijo predsedniki strank.

Ob tem je poudarila, da Levica ni šla v politiko, da »bi bila privesek neoliberalni vladi«, ampak so prišli z obljubo, da bodo spremenili politike, ne samo obrazov.

LMŠ: Narejen velik korak k uskladitvi dokončnega dokumenta Iz LMŠ pa so po današnjem triurnem usklajevanju protokola na ravni strokovnih skupin sporočili, da »je sklep strokovne skupine, da je bil narejen velik korak k uskladitvi končnega dokumenta, da pa še vedno ostaja nekaj odprtih točk protokola, ki se bodo predvidoma reševale v prihodnjih dneh«. Potencialni koalicijski partnerji so predlog Levice o projektnem sodelovanju po besedah koordinatorja stranke Luka Mesca namreč zavrnili in napisali novega. Kot je poudaril v ponedeljek, kaže, da si sodelovanje, način dela in zaveze eni in drugi predstavljajo drugače.