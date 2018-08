Taljenje ledu, ogrevanje morij, spreminjanje oceanskih tokov, umiranje gozdov in drugi pojavi bi lahko v učinku domin Zemljo potisnili v stanje rastlinjaka. V takem stanju kakršnakoli prizadevanja človeštva za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ne bi več spremenila stanja - temperatura bi se dvignila za štiri do pet stopinj Celzija glede na predindustrijsko dobo, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Znanstveniki posvarili pred dvigom morske gladine za 10 do 60 metrov

Novo raziskavo je opravila mednarodna ekipa raziskovalcev, ki je v prispevku za znanstveno revijo Proceedings of the National Academy of Sciences združila pričakovane učinke 10 procesov, ki jih sprožajo podnebne spremembe, vključno s sproščanjem metana iz sibirskega permafrosta ter taljenja ledu na Grenlandiji. Med drugim so posvarili pred dvigom morske gladine za 10 do 60 metrov.

Zemlja v stanju rastlinjaka bi bila izven nadzora in nevarna številnim prebivalcem, navaja članek. Številni deli planeta bi postali nevzdržni za življenje. Točka preloma bi lahko nastopila že pri zvišanju povprečne globalne temperature za dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo - doslej se je ozračje že segrelo za eno stopinjo Celzija in se segreva za 0,17 stopinje na desetletje.