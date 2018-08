Vremenske preglavice postajajo pravilo. »Dogajanje v Evropi je pričakovano – podnebje se segreva, poletja so čedalje bolj vroča,« je za Slovensko tiskovno agencijo pred kratkim dejala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj z ljubljanske biotehniške fakultete. Dodala je, da čeprav je poletje pri nas v nasprotju s severom in jugom Evrope bolj mokro od običajnega, so temperature vendarle junija in julija vsaj za stopinjo previsoke. Tako je povsem poražena predstava, da so podnebne spremembe vidne predvsem na Arktiki in Antarktiki, če želite, ali morebiti na gorskih