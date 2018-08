Sprva je bila izstrelitev načrtovana za včeraj ob 9.53 po srednjeevropskem času, a se je nekaj zapletlo. Nadzorna ekipa je nato pregledala sisteme in odobrila vzlet za ob 4.28, a so ga tik pred načrtovanim vzletom ponovno ustavili ter preložili za 24 ur na danes.

Nepravilnosti so strokovnjaki opazili v zadnjih minutah pred vzletom, ko se je tudi sprožil alarm za tlak v rezervoarjih s helijem. Inženirji so zelo previdni s sondo in ne želijo ničesar prepustiti naključju. Izstrelitev so načrtovali za ponoči, ker je takrat ozračje stabilnejše.

Plovilo Parker bo najprej poletelo proti Veneri, ki je drugi Soncu najbližji planet. Nato bo skušalo izkoristiti Venerino gravitacijo za pridobitev hitrosti za približevanje Soncu. To se bo začelo novembra. V Sončevo korono naj bi potem plovilo v sedmih letih misije vstopilo 24-krat, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na strani sonde, obrnjeni proti Soncu, bo temperatura dosegla 1370 stopinj Celzija 700 kilogramov težko plovilo brez posadke bo Sonce opazovalo z razdalje 6,1 milijona kilometrov, kar je sedemkrat bližje od kateregakoli plovila doslej. Krožilo bo s hitrostjo več kot 690.000 kilometrov na uro. Čeprav se zdi razdalja še vedno velika, so tam po besedah upravljavcev misije že zelo visoke temperature. Na strani sonde, obrnjeni proti Soncu, bo namreč temperatura dosegla 1370 stopinj Celzija. Pred temi visokimi temperaturami bo plovilo ščitilo karbonsko okovje, ki bo temperaturo ohranjalo na okoli 30 stopinjah. Za proučevanje korone so se odločili, ker se temperatura z oddaljevanjem od Sonca povečuje, kar je v nasprotju s fizikalnimi zakonitostmi. Na površju Sonca je namreč okoli 5500 stopinj Celzija, v koroni pa temperatura doseže 5,5 milijona stopinj Celzija. Zakaj se to dogaja, se astrofiziki sprašujejo že več desetletij.