Nasa ima za vrnitev na Mesec program »Commercial Lunar Payload Servicess« s kratico Clps, pri katerem sodelujejo znanstveniki in podjetja, da razvijejo nove tehnologije za prenos opreme na luno, kjer je predvidena postojanka s človeško posadko. Prve pogodbe zasebnikom in podjetjem za Clps naj bi Nasa podelila že prihodnje leto, prvi robot pa naj bi na Luno prispel najkasneje do konca leta 2021.

Nasa pa obenem sodeluje z drugimi vesoljskimi agencijami sveta pri projektu postavitve vesoljske postaje v Lunini krožnici. »Lunar Orbital Platform-Gateway« ali Lop-G naj bi začeli realizirati leta 2022. Sodelovali bodo s partnerji, ki že vodijo Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), kar poleg Nase pomeni tudi Evropsko vesoljsko agencijo (Esa), Rusko vesoljsko agencijo (Roscosmos) ter Japonsko (Jaxa) in Kanadsko (CSA) vesoljsko agencijo.

Nasa tudi razmišlja o naslednjem koraku, to je izdelavi medplanetarnega vesoljskega plovila z imenom Deep Space Transport (DST), ki bi bil sposoben ponesti človeško posadko dlje od Lune in naj bi bil začetek poti na Mars. Projekt DST sicer ne bo zaživel vsaj do leta 2027.